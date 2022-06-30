Хуснуллин назвал восстановление инфраструктуры одной из основных задач в Донбассе

Вице-премьер России Марат Хуснуллин обозначил подготовку к осенне-зимнему периоду и восстановление жилой и социальной инфраструктуры как основные задачи в Донбассе.

«В целом регионы уже ведут строительно-монтажные работы на 200 объектах, продолжаются работы по определению первоочередных объектов. Суммарно по всем программам в республиках работают уже порядка 6000 строителей», — написал Хуснуллин в своём Telegram-канале.

Ранее он заявил, что российская сторона разработала и внедряет специальный порядок для ускорения процесса доставки стройматериалов и заезда строителей в Донбасс.