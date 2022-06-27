Хуснуллин: Россия ускоряет процесс доставки стройматериалов в Донбасс

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что российская сторона разработала и внедряет специальный порядок для ускорения процесса доставки стройматериалов и заезда строителей в Донбасс.

Об этом он написал в Telegram-канале.

«Важной частью работ по восстановлению республик Донбасса является расширение пунктов пропуска для доставки стройматериалов и заезда строителей. Уже разработан и внедряется специальный порядок, который позволяет ускорить этот процесс. Например, уже увеличили пропускную способность погранпереходов со стороны Крыма», — отметил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что специалисты из Курской области займутся строительством водовода из Бердянска в Первомайский район Донецкой Народной Республики.