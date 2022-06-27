Хуснуллин: Россия ускоряет процесс доставки стройматериалов в Донбасс

Короткая ссылка
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что российская сторона разработала и внедряет специальный порядок для ускорения процесса доставки стройматериалов и заезда строителей в Донбасс.
Хуснуллин: Россия ускоряет процесс доставки стройматериалов в Донбасс
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Telegram-канале.

«Важной частью работ по восстановлению республик Донбасса является расширение пунктов пропуска для доставки стройматериалов и заезда строителей. Уже разработан и внедряется специальный порядок, который позволяет ускорить этот процесс. Например, уже увеличили пропускную способность погранпереходов со стороны Крыма», — отметил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что специалисты из Курской области займутся строительством водовода из Бердянска в Первомайский район Донецкой Народной Республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить