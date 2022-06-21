Курская область построит водовод из Бердянска в Первомайский район ДНР

Короткая ссылка
Специалисты из Курской области займутся строительством водовода из Бердянска в Первомайский район Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщил РИА Новости губернатор Курской области Роман Старовойт.

Регион взял шефство над Первомайским районом ДНР и оказывает ему различную помощь, в том числе перечисляет денежные средства для покупки необходимого инвентаря для детских садов и других учреждений, передаёт препараты для лечения больных и восстанавливает разрушенные в результате спецоперации объекты.

В этот раз речь идёт о водоводе.

«Есть проекты на вырост — дорогие и длительные, и пока ещё детально не прорабатывавшиеся. Например, строительство водовода в район из Бердянска. Там бассейн реки Днепр с пресной водой, пока же вода в районе привозная или опресненная техническая», — прокомментировал планы Старовойт.

По словам губернатора, область продолжит оказывать Первомайскому району ДНР всю возможную гуманитарную помощь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить