Курская область построит водовод из Бердянска в Первомайский район ДНР
Об этом сообщил РИА Новости губернатор Курской области Роман Старовойт.
Регион взял шефство над Первомайским районом ДНР и оказывает ему различную помощь, в том числе перечисляет денежные средства для покупки необходимого инвентаря для детских садов и других учреждений, передаёт препараты для лечения больных и восстанавливает разрушенные в результате спецоперации объекты.
В этот раз речь идёт о водоводе.
«Есть проекты на вырост — дорогие и длительные, и пока ещё детально не прорабатывавшиеся. Например, строительство водовода в район из Бердянска. Там бассейн реки Днепр с пресной водой, пока же вода в районе привозная или опресненная техническая», — прокомментировал планы Старовойт.
По словам губернатора, область продолжит оказывать Первомайскому району ДНР всю возможную гуманитарную помощь.