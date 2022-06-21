Курская область построит водовод из Бердянска в Первомайский район ДНР

Специалисты из Курской области займутся строительством водовода из Бердянска в Первомайский район Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщил РИА Новости губернатор Курской области Роман Старовойт.

Регион взял шефство над Первомайским районом ДНР и оказывает ему различную помощь, в том числе перечисляет денежные средства для покупки необходимого инвентаря для детских садов и других учреждений, передаёт препараты для лечения больных и восстанавливает разрушенные в результате спецоперации объекты.

В этот раз речь идёт о водоводе.

«Есть проекты на вырост — дорогие и длительные, и пока ещё детально не прорабатывавшиеся. Например, строительство водовода в район из Бердянска. Там бассейн реки Днепр с пресной водой, пока же вода в районе привозная или опресненная техническая», — прокомментировал планы Старовойт.

По словам губернатора, область продолжит оказывать Первомайскому району ДНР всю возможную гуманитарную помощь.