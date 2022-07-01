Минобороны России возведёт новый микрорайон на тысячу квартир в Мариуполе

Новый жилой микрорайон в Мариуполе сдадут осенью 2022 года, в нём будет более 1 тыс. квартир. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Осенью текущего года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России с нуля возведут первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя», — отмечается в сообщении.

Площадь застройки составит 115 га, там возведут 12 пятиэтажных домов более чем на 1 тыс. квартир. На стройке задействованы более 600 строителей и 80 единиц спецтехники.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин обозначил подготовку к осенне-зимнему периоду и восстановление жилой и социальной инфраструктуры как основные задачи в Донбассе.

По его словам, в целом российские регионы уже ведут строительно-монтажные работы на 200 объектах, продолжаются работы по определению первоочередных объектов. Суммарно по всем программам в республиках работают уже порядка 6 тыс. строителей.

Ранее он заявил, что российская сторона разработала и внедряет специальный порядок для ускорения процесса доставки стройматериалов и заезда строителей в Донбасс.