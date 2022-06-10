«Поддержка наших братьев»: как российские регионы будут восстанавливать мирную жизнь в Донбассе

Освобождённые территории Донбасса постепенно возвращаются к мирной жизни. Министерство строительства РФ оценивает ущерб, причинённый инфраструктуре ЛНР и ДНР. В восстановлении Донбассу помогут и российские регионы — они взяли шефство над отдельными городами и районами Донецкой и Луганской народных республик. RT выяснил, как будет проходить работа.

На освобождённые территории Донбасса направлены свыше 1,5 тыс. специалистов для восстановления ключевых объектов гражданской инфраструктуры и структур ЖКХ. Эту цифру назвал вице-премьер Марат Хуснуллин, посетивший обе республики в составе российской делегации в мае.

В Министерстве строительства РФ пока только оценивают ущерб, причинённый гражданской инфраструктуре в ЛНР и ДНР.

19 мая первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что российские регионы возьмут шефство над отдельными городами и районами республик Донбасса.

Руководство этих регионов уже приступило к работе: в республики прибыли делегации, которые оценят масштаб предстоящих работ и определят, какие объекты прежде всего нуждаются в восстановлении.

RT побеседовал с руководством нескольких шефствующих регионов РФ и выяснил, как именно они помогут жителям Донбасса вернуться к нормальной жизни.

Восстановить школы и детсады

Первомайский район ДНР был освобождён ещё в начале специальной военной операции на Украине. В мае туда прибыла делегация от Курской области, взявшей шефство над регионом.

«Инфраструктура района пострадала от боевых действий не так сильно, как в Мариуполе, — сообщили RT в пресс-службе губернатора Курской области. — Нуждаются в восстановлении частные жилые и многоквартирные дома, социальные и административные объекты, объекты образования и здравоохранения».

Там отметили, что в конце мая власти Курской области отправили в Первомайский район ДНР первый гуманитарный конвой с грузом для служб ЖКХ и благоустройства. Был также составлен подробный перечень пострадавших объектов.

Среди них в первую очередь в восстановлении нуждаются школы и детсады. Во многих из них размещали беженцев, эти здания необходимо отремонтировать. В образовательные учреждения Первомайского района также надо наладить поставки продовольствия.

«Школы нуждаются в обеспечении учащихся питанием, без которого учебный процесс может длиться не более четырёх часов в день. Детские сады по той же причине приостановили работу», — объясняют собеседники RT в администрации курского губернатора.

Беженцы — ещё одна важная проблема Первомайского района. По оценкам местных властей, в пунктах временного размещения (ПВР) здесь проживают более 25 тыс. мариупольцев. У многих из них нет даже документов и личных вещей, поэтому шефствующий регион поможет обеспечить их предметами первой необходимости.

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«Нужна строительная техника»

Челябинская область будет помогать восстановлению города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Руководство региона заверило RT, что восстановительные работы с участием специалистов из Челябинска идут полным ходом. Регион отправил в ДНР первую партию гуманитарной помощи.

«В дальнейшем мы планируем направить туда дополнительные объёмы гумпомощи — исходя из потребностей населения. Эти потребности тщательно фиксируются специалистами нашей делегации», — сообщили RT представители правительства Челябинской области.

Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко подтвердил, что челябинские специалисты приступили к восстановлению мирной жизни в городе, и назвал объекты, которые нужно отремонтировать в первую очередь: это школы, детские сады, дороги.

«В городе Ясиноватая сейчас разбиты все школы (всего их девять), сначала будем восстанавливать их, — объяснил RT глава города. — Что касается объектов гражданской инфраструктуры, в восстановлении прежде всего нуждаются дороги. Требуются машины, строительная техника. У нас есть коммунальные предприятия, которые сами себя обеспечивают, но нужна именно техника».

В городе надеются, что первая партия специализированной техники прибудет в ДНР из Челябинской области уже в конце июня. Делегация российского региона заверила RT, что все эти машины уже зарезервированы челябинскими властями и готовятся к отправке в Донецкую Народную Республику.

«Перечень ресурсов, необходимых для восстановления Ясиноватой, мы направили руководству Челябинской области. Оттуда к нам уже прибыли, например, строительные специалисты, проектировщики — сейчас они вовсю здесь работают», — добавил Дмитрий Шевченко.

Дать электричество и воду

Чувашия будет помогать стратегически важным предприятиям на территории ДНР. Это два электротехнических завода: Торезский и Донецкий. В конце мая там побывала делегация во главе с министром промышленности и энергетики Чувашии Александром Кондратьевым.

«Решая задачу поддержки наших братьев, мы для себя приняли решение найти то, в чём мы сильны, — объяснил чиновник. — Чувашия традиционно сильна электротехническим кластером, оборудованием, которое обеспечивает надёжное функционирование системы электроснабжения и энергоснабжения».

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В беседе с RT представитель администрации главы Чувашской Республики добавил, что регион также направил в Донбасс оборудование и материалы, необходимые для восстановления повреждённых электросетей и энергохозяйства. Груз доставили в качестве безвозмездной гуманитарной помощи — в администрации отметили, что это уже десятый по счёту конвой, отправленный в Донбасс из Чувашии.

«Мы направили необходимое оборудование в количестве 25 т — это трансформаторы, контакторы, кабельная продукция — для того, чтобы решить первоочередные задачи по восстановлению электроснабжения и энергообеспечения», — сообщил министр промышленности и энергетики Чувашии.

Делегация российского региона выяснила, что инфраструктура энергоснабжения в Донбассе разрушена в среднем более чем на 60% — чувашские власти поставили перед собой задачу помочь местным жителям восстановить эти мощности.

«Наша задача — подать электричество и воду, чтобы наладить быт и восстановить промышленные предприятия, которые попали в зону боевых действий. Уникальные возможности электротехнического кластера позволяют нам оперативно и быстро в ряд подстанций подать напряжение», — подчеркнул министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Александр Кондратьев.