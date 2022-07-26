Более 10 тысяч строителей работают над восстановлением инфраструктуры в ЛНР и ДНР
- РИА Новости
«Мы продолжаем работы по восстановлению республик Донбасса. Сегодня на территориях регионов уже работают более 10 тыс. строителей и порядка 1,6 тыс. единиц техники», — приводят его слова «Известия».
16 июня стало известно, что основной упор при восстановлении Донбасса будет сделан на социальную инфраструктуру, капитальный ремонт жилья, подготовку к зимнему периоду и обеспечение нормальной жизни людей.
Проекты по реконструкции региона курируют Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.