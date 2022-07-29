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Хуснуллин: мастер-план по Мариуполю предполагает восстановление города в течение трёх лет

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что мастер-план по Мариуполю предполагает полное восстановление города в течение трёх лет.

Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Владимир Владимирович, хотел бы с вами посоветоваться и хотел вам предложить эту концепцию — мастер-план развития Мариуполя. В течение трёх лет мы можем полностью восстановить город», — цитирует его пресс-служба Кремля.

Вместе с этим он уточнил основные положения документа, в частности, по его словам, в план включили восстановление аэропорта города.

«Мы сейчас приступаем к его восстановлению. Мы сделаем совершенно новую транспортную инфраструктуру, причём хотим и задействовать железную дорогу, и восстановить всё трамвайное сообщение. Планируем сделать новый транспортно-пересадочный узел, где будет железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии», — отметил вице-премьер.

Ранее Хуснуллин обозначил подготовку к осенне-зимнему периоду и восстановление жилой и социальной инфраструктуры как основные задачи в Донбассе.

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