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Шведский телеканал SVT извинился за сюжет о получивших российские паспорта украинцах

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Шведский телеканал SVT принёс извинения за «неправильный» сюжет о жителях Херсона, которые получили российские паспорта.

Как сообщает Dagens Media, в репортаже от 28 июля жители города плакали от радости, получив российские паспорта.

Зрители сочли этот сюжет пропагандой — наблюдательный совет по радио и телевидению получил 47 жалоб на телеканал.

«Эти кадры сняла съемочная группа Reuters. По их данным, корреспонденты работали беспрепятственно и снимали все, что хотели — без жёсткого контроля со стороны российских военных», — говорится в заявлении руководства телеканала.

Представители SVT отметили, что зрителям «нужно было дать больше контекста».

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» сообщил, что в регионе отменена пошлина за получение российского паспорта.

В июле стало известно, что более 10 тыс. жителей Херсонской области получили российские паспорта.

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