ВГА Херсонской области: российские паспорта получили более 10 тысяч жителей региона

Более 10 тыс. жителей Херсонской области получили российские паспорта, сообщила заместитель главы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.

«Свыше 10 тыс. жителей Херсонской области уже получили паспорта. Это означает — сегодняшнее убийство в Новой Каховке, диверсии в Херсоне — это гибель россиян на их земле», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» сообщил, что в регионе отменена пошлина за получение российского паспорта.

В начале июня заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что заявления на получение российского гражданства подали около 1,5 тыс. жителей Херсона.