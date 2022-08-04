Избирательная слепота: что стоит за докладом Amnesty International о нарушении гуманитарного права украинскими войсками

Правозащитники из организации Amnesty International (AI) представили доклад, в котором сообщили о нарушении украинскими военными международного гуманитарного права в ходе конфликта. В Киеве документ подвергли жёсткой критике. По мнению экспертов, отчёт AI может демонстрировать попытки части западного общества уйти от однобокого взгляда на ситуацию на Украине. Однако западные политики, скорее всего, проигнорируют доклад, так как он вскрывает неудобную правду, считают аналитики. К тому же документ подтверждает заявления России о том, что ВСУ используют гражданское население в качестве живого щита. Такое положение дел не отвечает интересам коллективного Запада, в связи с чем практика замалчивания продолжится, уверены эксперты.

Правозащитная организация Amnesty International (AI) представила доклад, в котором собрала факты нарушений украинскими военными международного гуманитарного права в ходе конфликта. По мнению некоторых экспертов, появление такого отчёта сигнализирует о том, что в западном сообществе делаются попытки взглянуть на ситуацию на Украине с разных ракурсов.

«Хорошо, что доклад есть, что на Западе впервые обратили на это внимание. В отчёте представлены факты. Причём стоит отметить, что Amnesty International известна своими довольно однобокими прозападными взглядами в вопросах прав человека. И если даже она стала обращать внимание на грубейшие нарушения со стороны Киева и подконтрольных ему подразделений, то это уже о чём-то говорит. И со стороны ООН и остального правозащитного сообщества должна последовать серьёзная реакция», — сказал в разговоре с RT сенатор Константин Долгов.

При этом он выразил мнение, что представители истеблишмента западных стран постараются проигнорировать доклад AI. С ним согласился замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, пояснивший, что западные политики предпочитают закрывать глаза на те действия Украины, которые противоречат её образу «борца за свободу и демократию».

«Доклад правозащитников никак не заставит западных политиков заметить военные преступления, которые совершает украинская сторона. Потому что то, что делают ВСУ, происходит с одобрения западных кураторов», — пояснил собеседник RT.

По его словам, отчёт AI в некотором роде даже играет на руку этим кругам, потому что создаёт иллюзию объективного взгляда на происходящее.

Карту объективности ранее пыталась разыгрывать посол США по особым поручениям Бет Ван Шак, которая курирует в Госдепартаменте вопросы, касающиеся пресечения военных преступлений и их расследования. На брифинге 15 июня она указала на разницу в реакции Москвы и Киева на обвинения в военных преступлениях. Якобы украинская сторона признаёт за собой нарушения при наличии таковых и добивается привлечения к ответственности виновных, тогда как российская всё отрицает. При этом она не привела ни одного примера в подтверждение своих слов.

«Коллективный Запад во главе с США действует довольно грамотно, позволяя условно независимой правозащитной организации обличать Украину, но не тиражируя собранные ею данные в СМИ и не давая на них официальной реакции. Ведь никому не нужен прецедент, в рамках которого хоть один институт, политик или политическая сила признала бы обоснованность заявлений России о преступлениях Киева», — подчеркнул Данюк.

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Нарушение гуманитарного права

Как сообщила генеральный секретарь AI Аньес Калламар, правозащитниками были зафиксированы случаи, когда украинские военные создавали угрозу для мирного населения или нарушали правила ведения войны, действуя в населённых районах. Расследование показало, что ВСУ наносили удары из жилых районов, а также размещали свои базы в жилых домах, хотя имели возможность занять более нейтральные позиции и не подвергать опасности местных жителей.

«Согласно международному гуманитарному праву, все стороны конфликта, насколько это только возможно, должны избегать размещения военных объектов на территории густонаселённых районов или рядом с ними», — подчёркивается в документе.

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В противном случае военные должны предупредить мирных жителей о своём присутствии и при необходимости помочь им эвакуироваться, отмечают в AI. «В случаях, которые были изучены сотрудниками Amnesty, этого, по-видимому, не произошло», — подчеркнули правозащитники.

Как заметила Калламар, положение обороняющейся стороны не освобождает Вооружённые силы Украины от необходимости соблюдать международное гуманитарное право.

Доклад правозащитников вызвал резкую реакцию в Киеве. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возмущён выводами AI и считает их несправедливыми.

«Такое поведение Amnesty International — это не про поиск и донесение миру правды... Поэтому прекратите заниматься этим созданием фальшивой реальности, где у вас все чуть-чуть в чём-то виноваты», — заявил он в видеообращении.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своём Twitter обвинил правозащитников в том, что они якобы действуют в интересах Москвы, которая рассчитывает сорвать поставки западного вооружения Киеву.

Между тем политолог Александр Асафов считает, что доклад Amnesty International в некоторой степени полезен Киеву, так как «оттеняет» те данные, которые публикует Минобороны РФ о пытках и издевательствах над военнопленными.

«Чтобы отвлечь от этой острой темы внимание, AI указывает, что нарушения со стороны ВСУ есть. Но, несмотря на всю их критичность, правозащитники ограничиваются лишь травоядными рекомендациями: отводить войска и обеспечивать эвакуацию», — заметил аналитик в разговоре с RT.

В связи с этим он предположил, что широкой реакции на доклад среди западных политиков не последует.

«Эта избирательная слепота существует давно, потому что политически невыгодно замечать зверства против мирного населения и пытки с издевательствами над пленными. Ведь тогда появляется закономерный вопрос: зачем этому режиму помогать, если он такой бесчеловечный?» — сказал политолог.

Разрушения на Украине

© Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency via Getty Images

«Вы же не показываете это»

Ранее на нежелание западного сообщества объективно смотреть на происходящее на Украине обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В опубликованном 16 июня интервью BBC он отметил, что западные СМИ не освещают в своих репортажах преступные действия украинских вооружённых формирований.

«Вы показываете результаты бомбёжек ВСУ населённых пунктов или не показываете в своих репортажах? Вы же не показываете это», — сказал глава МИД.

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И это при том, что находящиеся в Москве сотрудники западных СМИ не могут не видеть материалов работающих в Донбассе журналистов и того, что происходит в результате украинских обстрелов мирных населённых пунктов, добавил Лавров.

В конце июля официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что западные спонсоры ВСУ должны нести такую же ответственность за преступления украинской армии, как и киевский режим. Таким образом она прокомментировала выделение Брюсселем очередного транша в €500 млн в качестве военной помощи Украине.

В свою очередь, в Министерстве обороны РФ накануне заметили, что киевские власти, пользуясь покровительством Запада, не ограничивают себя никакими моральными или юридическими нормами.

«Ежедневно военнослужащими ВСУ и националистических батальонов совершаются преступления, которые не находят должной оценки международным сообществом», — заявил на брифинге для иностранных военных атташе замминистра обороны Александр Фомин.

Он добавил, что в интернете размещается много фальсификаций о преступлениях, якобы совершаемых российскими военнослужащими.

«Такое попустительство международного сообщества, а также стремление украинских властей скрыть свои преступления, по нашему мнению, привело к трагедии в н. п. Еленовка — обстрелу со стороны ВСУ места содержания украинских военнопленных», — подчеркнул Фомин.

«Продолжение антироссийской линии»

Политологи отмечают, что расследование действий ВСУ в ходе конфликта не отвечает интересам коллективного Запада. Вместо этого там предпочитают акцентировать внимание на России и документировать её шаги. В частности, за дело уже взялся Международный уголовный суд, который тесно сотрудничает с совместной следственной группой, созданной Польшей, Литвой и Украиной.

Активное участие в сборе данных принимают Соединённые Штаты. Так, 21 июня американский Минюст сообщил о создании ведомственной группы для помощи Украине в расследовании предполагаемых военных преступлений.

«Министерство юстиции США будет стремиться использовать все механизмы для привлечения к ответственности тех, кто совершает военные преступления и прочие зверства на Украине», — говорится в заявлении главы ведомства Меррика Гарланда.

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Группа будет предоставлять оперативную помощь и консультации в области уголовного преследования, а также участвовать в сборе доказательств, судебных экспертизах и проводить юридический анализ. Её главой назначен Илай Розенбаум, который ранее руководил подразделением Минюста, курирующим вопросы, касающиеся поиска и наказания нацистских преступников.

Политологи также обратили внимание, что США дали старт информационной кампании по созданию образа России как страны, спонсирующей терроризм.

«Это продолжение антироссийской линии, попытки оказания дополнительного давления на нас. Но совершенно очевидно, что государственным терроризмом занимается именно киевский режим, причём на протяжении восьми лет. А сегодня он уже не скрывает, что намерен обстреливать территории РФ с помощью западного оружия. А западные правительства молчаливо поддерживают это, что делает их более достойными статуса спонсоров терроризма», — заявил сенатор Константин Долгов.

В связи с этим все устремления США принимать участие в каких-либо расследованиях на Украине — «не более чем мимикрия и попытки перекладывания с больной головы на здоровую», считает политик.

С его точкой зрения согласен Никита Данюк. Он отметил, что США не заинтересованы в объективном расследовании событий на Украине.