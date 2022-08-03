«Подвергались физическому насилию»: в МО РФ заявили, что более 80% российских военнопленных на Украине избивали

В Минобороны РФ заявили, что более 80% российских военнослужащих, которые попали в плен на Украине, подвергались физическому насилию. В ходе брифинга по гуманитарным аспектам спецоперации на Украине замминистра обороны Александр Фомин заявил, что медпомощь не оказывалась почти половине пленных военнослужащих, ещё около 20% не обеспечивались достаточным питанием. Вместе с тем он подчеркнул, что российская сторона обходится с украинскими пленными в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права.

В Минобороны заявили, что побоям и физическому насилию подверглись 81% военнослужащих ВС РФ, вернувшихся из плена ВСУ. Такие данные привёл замминистра обороны России Александр Фомин в ходе прошедшего 3 августа брифинга, посвящённого гуманитарным вопросам спецоперации на Украине.

«Насильно привлекались к съёмкам пропагандистских видео и видеоконференций 55% военнослужащих», — сказал Фомин.

Он также упомянул, что медпомощь не оказывалась 46% военнослужащих, 79% были лишены возможности связаться с родственниками. Кроме того, 19% пленных военнослужащих обеспечивались недостаточным питанием или питанием неудовлетворительного качества.

«Так, в месте содержания задержанных лиц, принадлежащем СБУ, в Киеве питание предоставлялось один раз в день: кусок хлеба, 50 г каши, стакан воды. При этом военнослужащие постоянно находились в масках, закрывающих глаза», — отметил Фомин.

Он подчеркнул, что Россия регулярно направляет информацию об этих и о других фактах поведения украинской стороны профильным гуманитарным структурам с просьбой оказать влияние на Киев.

Соблюдение норм в отношении украинских военнопленных

Как отметил в ходе брифинга замминистра обороны, с начала специальной военной операции на Украине Россия приняла всеобъемлющие меры по соблюдению норм международного гуманитарного права.

«Ведётся кропотливая работа по обращению с задержанными украинцами в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в первую очередь — Женевской конвенции об обращении с военнопленными», — сказал Фомин.

По его словам, в еженедельном формате проводятся встречи с представителями международных организаций, в первую очередь ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК). На них обсуждаются наиболее актуальные гуманитарные вопросы на украинском направлении. По данным Минобороны РФ, с февраля 2022 года проведено более 40 таких встреч.

Как отметил Фомин, со всеми задержанными украинскими лицами обращаются в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права.

«Им предоставлены достойные бытовые условия, нормы питания соответствуют нормам военнослужащих ВС РФ, оказывается вся необходимая медицинская помощь, включая проведение сложных высокотехнологичных операций с использованием современного оборудования», — сказал он в ходе брифинга.

Им также предоставлена возможность связи с родными на Украине по телефону или почте. Уточняется, что на Украину передано более 1,5 тыс. таких писем.

Кроме того, в Минобороны напомнили, что совместно с ООН и МККК в апреле-мае были успешно проведены операции по эвакуации мирных жителей с комбината «Азовсталь» в Мариуполе и выводу с этого объекта военнослужащих ВСУ и боевиков полка «Азов»*.

«Всего с «Азовстали» вышли свыше 3 тыс. человек, из них более 2,4 тыс.— военнослужащие ВСУ и бойцы националистических формирований», — заявил Фомин.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин распорядился заблокировать промзону «Азовстали» в Мариуполе вместо проведения штурма.

«Мы всегда должны думать — но в данном случае тем более — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землёй по этим промышленным объектам», — сказал президент в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Тогда же глава государства заявил, что российская сторона гарантирует всем представителям украинских сил жизнь, медицинскую помощь и достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами.

Обстрел Еленовки

Фомин в ходе брифинга отметил, что киевские власти, пользуясь покровительством Запада, не ограничивают себя моральными или юридическими нормами и совершают преступления, которые не находят должной оценки у международного сообщества.

В этой связи замминистра обороны остановился на инциденте в Еленовке, где в результате обстрела со стороны ВСУ погибли 50 человек. Он напомнил, что 29 июля по следственному изолятору временного содержания на территории ДНР был нанесён удар с применением реактивной системы залпового огня HIMARS, предоставленной Украине со стороны США.

Кадр брифинга Минобороны РФ

© Минобороны РФ

«В момент нанесения удара в ИК содержались военнопленные, в том числе сдавшиеся азовцы. В блоке, по которому был нанесён удар, располагались 193 человека. Большинство из них являлись членами полка «Азов». В результате обстрела погибли 50, ранены 73 военнопленных. Также пострадали восемь сотрудников СИЗО», — сказал он.

Замминистра обороны подчеркнул, что украинские власти, не приводя каких-либо доказательств, пытаются переложить ответственность за гибель украинских военнопленных на Российскую Федерацию. В то же время Фомин отметил, что Киев при планировании подобных атак активно использует данные космической и воздушной разведки, получаемые от ВС США и их союзников.

«Совокупность этих фактов лишь только подтверждает вину киевского режима в убийстве своих граждан», — заключил он.

*«Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.