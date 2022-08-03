Минобороны: большинство российских военнопленных на Украине избивают
Как он отметил на брифинге для иностранных военных атташе, согласно опросу вернувшихся из плена военных, побоям и физическому насилию подверглись 81% военнослужащих.
Вместе с этим к съёмкам пропагандистских видео насильно привлекли 55% военнопленных, 46% не получили необходимой медицинской помощи, а 79% попавших в плен россиян не могли связаться с родственниками.
«Обеспечивались недостаточным питанием или питанием неудовлетворительного качества 19% военнослужащих», — отметил он.
По его словам, в Киеве питание предоставлялось один раз в день и состояло оно из куска хлеба, 50 г каши и стакана воды.
Отдельно Фомин указал на случаи внесудебных расстрелов и вымогательства денег у родственников военнослужащих.
Ранее Фомин заявил, что Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих.