МИД России: спонсоры ВСУ из Евросоюза должны нести ответственность за преступления Киева
- © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
«За совершаемые украинскими ВС и националистическими батальонами военные преступления, убийства мирных жителей, женщин, стариков и детей, разрушение гражданской инфраструктуры, включая мосты, спонсоры из ЕС должны нести ту же ответственность, что и киевский режим», — говорится в сообщении МИД.
Там также подчеркнули, что Евросоюз продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия на Украине поставками украинцам вооружений и военной техники.
При этом любые попытки добиться «победы на поле боя» — это «прямая дорога в пропасть» как для Киева, так и для Брюсселя.