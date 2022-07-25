МИД России: спонсоры ВСУ из Евросоюза должны нести ответственность за преступления Киева

Спонсоры Киева из Евросоюза должны нести ту же ответственность, что и киевский режим, за военные преступления украинской армии, убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры. Об этом заявило Министерство иностранных дел России.

«За совершаемые украинскими ВС и националистическими батальонами военные преступления, убийства мирных жителей, женщин, стариков и детей, разрушение гражданской инфраструктуры, включая мосты, спонсоры из ЕС должны нести ту же ответственность, что и киевский режим», — говорится в сообщении МИД.

Там также подчеркнули, что Евросоюз продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия на Украине поставками украинцам вооружений и военной техники.

При этом любые попытки добиться «победы на поле боя» — это «прямая дорога в пропасть» как для Киева, так и для Брюсселя.