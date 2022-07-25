МИД России: попытки добиться «победы на поле боя» — дорога в пропасть для Киева и Брюсселя

Евросоюз продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия на Украине с помощью поставок украинцам вооружений и военной техники, заявили в МИД России. Там подчеркнули, что любые попытки добиться «победы на поле боя» — это «прямая дорога в пропасть» как для Киева, так и для Брюсселя.

«Все последние пять месяцев безостановочного накачивания Украины оружием на Западе старались замалчивать неудобную правду о беспрецедентных рисках данной политики для внутренней безопасности ЕС и её граждан. Закрывали глаза на тотальную коррумпированность киевских властей. Всё приносилось в жертву амбициям отдельных руководителей ЕС и его стран-членов нанести как можно больший урон России», — сообщил МИД.

При этом в Евросоюзе, в том числе и в Европоле, вынуждены открыто признавать то, о чём Москва их «настойчиво предупреждала».

«Поставляемое украинцам вооружение начало всплывать в государствах Европы и пополнять арсеналы местной организованной преступности», — говорится в заявлении.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что переговоры с Москвой для Киева возможны лишь после того, как она потерпит «поражение на поле битвы».

Как отмечал российский президент Владимир Путин, Москва не отказывается от переговоров по поводу Украины, но чем позже они начнутся, тем сложнее с Россией будет договариваться.

Он также прокомментировал звучащие на Западе заявления о том, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя, фразой «Пусть попробуют».