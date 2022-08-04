«Аппетиты растут»: почему в Киеве заявляют о нехватке западного оружия

Украина по-прежнему испытывает недостаток в западном вооружении, несмотря на продолжающиеся поставки. Об этом заявил советник главы офиса президента Зеленского Алексей Арестович. По его словам, стране нужно тяжёлое вооружение, чтобы развить успешное наступление. Он также указал западным партнёрам на то, что конфликт на Украине якобы не локальный, а «континентальный». Между тем эксперты отмечают, что западное оружие нужно Киеву больше для поддержания своего авторитета среди населения. Однако, как бы ни были широки возможности государств, оказывающих ему поддержку, объёмы поставок со временем будут снижаться, уверены аналитики.

Украине не хватает западного вооружения, несмотря на непрекращающиеся поставки. Об этом в интервью газете Rzeczpospolita заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

«Западного оружия по-прежнему сильно не хватает. У нас есть западное оружие, но нам необходимо его больше. И в этом кроется проблема», — сказал он.

По его словам, вооружённые силы нуждаются в тяжёлой технике, чтобы развить «полноценное и эффективное наступление».

«Нужно понимать, что это не локальная война, это большой континентальный конфликт. С таким (недостаточным. — RT) количеством оружия мы с этим не справимся», — подчеркнул Арестович.

При этом он признал, что на днях Украина получила от Польши «очень большое количество танков». 25 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак отчитался в своём Telegram-канале, что в страну доставлены PT-91 Twardy.

Арестович также связал успехи российской спецоперации с преимуществом в артиллерии. Однако, по его мнению, Украина якобы «изменила правила игры», получив от США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович

Gettyimages.ru

© Ukrainian Presidency/Anadolu Agency

Одна и та же просьба

В Киеве уже не в первый раз жалуются на нехватку западного вооружения, призывая союзников продолжать поставки. В частности, с такой просьбой 26 июня выступил Андрей Ермак, изложив её в колонке для газеты Corriere della sera. По его словам, «чтобы положить конец этому конфликту, Украине нужен военный паритет с РФ». При этом он не преминул «предупредить» западных партнёров, чем для них может обернуться поражение Украины.

«Наша борьба сегодня — это борьба и западных стран. Если Россия победит, безопасность Запада и международный порядок, основанный на правилах, которые поддерживаются, будет разрушен. И Россия не остановится», — заявил он.

На необходимость оперативно получать от Запада военную помощь указал и президент Украины Владимир Зеленский, проведя 2 августа телефонный разговор с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

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«Президент Украины отдельно проинформировал Йенса Столтенберга о ситуации на поле боя и необходимости скорейшего получения Украиной большего количества тяжёлого оружия от стран — членов НАТО для успешного отражения российских атак и перехода к дальнейшему контрнаступлению», — сообщила пресс-служба Зеленского по итогам переговоров.

При этом позднее в тот же день украинский президент признал, что военный потенциал республики уступает российскому.

«Да, действительно, мы ещё не можем полностью сломить преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно в Донбассе», — заявил он в обращении к украинцам.

По его словам, украинские дипломаты «делают всё возможное и всё невозможное, чтобы получить для Украины то оружие, которое наконец поможет остановить» Россию. При этом он не уточнил, о каком конкретно оружии идёт речь.

Вместе с тем ещё 9 июня газета The Independent со ссылкой на данные американской разведки сообщила о бедственном положении украинской армии. Согласно полученным сведениям, вооружённые силы Украины (ВСУ) несут большие потери, так как уступают российским войскам 20 к одному в артиллерии и 40 к одному в боеприпасах. К тому же, отметила газета, потери среди личного состава деморализуют украинских военных, в связи с чем участились случаи дезертирства.

Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ под Лисичанском

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

Поставка за поставкой

Между тем Запад и без постоянных призывов Киева продолжает отправлять на Украину новые партии вооружений и выделять средства на военную помощь. Так, Брюссель в конце июля анонсировал новый пакет военной помощи «для дальнейшей поддержки» ВСУ на сумму €500 млн.

Очередной транш в $550 млн 1 августа был одобрен и в Соединённых Штатах. Как уточнил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, это будет уже семнадцатый раз с момента вступления Джо Байдена в должность президента, когда его администрация согласовала пакет помощи в области безопасности, задействовав президентские полномочия по выделению средств.

«Таким образом, за период с начала вторжения (России. — RT) в конце февраля объём оказанной Украине материальной помощи и помощи в области безопасности только лишь в рамках полномочий по выделению средств превышает $8 млрд», — заявил он.

Продолжает поддерживать Украину оружием и Германия, отправляя противотанковые комплексы, мины, боеприпасы и нелетальную помощь. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, Берлин передаёт Киеву в том числе и новейшие образцы вооружения, некоторыми из которых ещё даже не располагают сами ВС Германии.

«Некоторые из этих систем настолько новые, что на данный момент их изготовлено лишь несколько единиц, а некоторые из них ещё даже не были приняты на вооружение бундесвера», — отметил он в интервью газете The Globe and Mail 1 августа.

Не обделяет своей военной помощью Украину и Великобритания. Как заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко, королевство намерено передать Киеву несколько своих военных кораблей.

«Два корабля уже готовы для передачи Украине, и мы сейчас ведём разговор о том, нужны ли нам будут, учитывая ситуацию в Чёрном море, ещё корабли. Мы сейчас говорим о тех кораблях, которые занимаются разминированием», — пояснил дипломат в эфире всеукраинского телемарафона.

При этом в России неоднократно подчёркивали, что любые конвои, доставляющие на Украину иностранное вооружение, станут законными целями российских сил. Согласно сводкам оборонного ведомства РФ, российские военные регулярно уничтожают западные вооружения и боеприпасы, поставленные украинской армии из-за рубежа. В частности, в Минобороны РФ 3 августа отчитались об уничтожении в Львовской области базы, на которой хранилось оружие, переданное украинской стороне Польшей.

«Иждивенческая позиция»

По мнению старшего преподавателя кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергея Маргулиса, Киев, забрасывая Запад просьбами об оружии, пытается удержаться на плаву в западной повестке, а также как-то нивелировать военное преимущество России.

«Несмотря на достаточно большие объёмы, поставляемые как США, так и странами Европы, огневая мощь РФ сейчас существенно превосходит украинскую, что очень чётко прослеживается на линии соприкосновения. И, безусловно, киевский режим преследует цель как минимум снизить преимущество России в огневой мощи», — пояснил эксперт в беседе с RT.

В связи с этим Киев старается выставить себя форпостом по сдерживанию России и едва ли не защитником общезападных ценностей, то и дело запугивая союзников последствиями своего поражения, добавил он.

«Эта тактика используется с 2014 года. Тем самым нынешние украинские власти хотят показать то, что они сейчас воюют не только за сохранение своего суверенитета, но и за соседей, чтобы не дать России захватить их следом. Тем самым Киев подводит базу под то, что Запад обязан продолжать поддерживать Украину финансово и военными средствами», — сказал Маргулис.

С этой точкой зрения согласен и политолог Андрей Суздальцев. По его словам, Киев сегодня возомнил себя спасителем Европы, на содействие которому должны быть брошены все средства.

«Иждивенческая позиция здесь совпадает с уверенностью, что весь мир должен помогать Украине. Это даже не манипулирование, это идеология её властей. Однако не очень понятно, как в Киеве рассчитывают эффективно использовать западное оружие, со многими образцами которого украинские военные даже не знакомы», — отметил Суздальцев в разговоре с RT.

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В свою очередь, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в комментарии RT заметил, что «аппетиты Киева относительно оружия растут» по мере затягивания конфликта.

«Такими темпами требование вооружений скоро дополнится и требованиями западных специалистов к ним, чтобы задействовать поставляемую технику против РФ», — пояснил он.

Однако украинские запросы пока отвечают интересам западных стран, которые не только сбрасывают Киеву старое оружие советского образца, но и тестируют на полях Украины новое вооружение, добавил аналитик.

По мнению Сергея Маргулиса, Запад продолжит снабжать Киев оружием до тех пор, пока сохраняется хотя бы какая-то надежда на подписание более-менее приемлемых для него соглашений в конфликте, то есть пока украинская сторона не будет полностью разгромлена.