«Хочет эскалации конфликта»: как Запад намерен нарастить поставки оружия на Украину

Евросоюз решил выделить новый пакет военной помощи «для дальнейшей поддержки» ВСУ на сумму €500 млн, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Вашингтон собирается отправить Киеву ещё четыре РСЗО HIMARS и боеприпасы для них. В британском Минобороны также намерены продолжить поддержку киевского режима, направив ему новую партию вооружений, в том числе десятки артиллерийских орудий, 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия, а также 50 тыс. артиллерийских снарядов. Не исключили на Западе и того, что Украина может получить натовские истребители. Впрочем, аналитики полагают, что всё это вряд ли серьёзно повлияет на ход спецоперации, поскольку ВСУ не обладают достаточными навыками применения западных вооружений. А дальнейшую военную поддержку Киева администрация Байдена использует во внутриполитических целях, уверены аналитики.

ЕС принял решение выделить новый пакет военной помощи на нужды ВСУ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Страны ЕС договорились мобилизовать пятый транш военной помощи на сумму €500 млн для дальнейшей поддержки Вооружённых сил Украины. ЕС вместе со своими партнёрами всё так же сосредоточен и непоколебим в своих усилиях по оказанию поддержки Украине», — написал Боррель в Twitter после министерской встречи по линии контактной группы по обороне Украины, в которой приняли участие и США.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин (тоже после этого мероприятия) сообщил, что Вашингтон намерен отправить Киеву ещё четыре РСЗО HIMARS, а также боеприпасы для них.

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Глава Пентагона сказал, что в очередную поставку из запасов Минобороны США «войдут ещё четыре продвинутые РСЗО HIMARS, а общее число (выделенных Украине таких единиц. — RT) возрастёт до 16».

Он добавил, что «в новый пакет помощи также войдут дополнительные GMLRS (ракеты для HIMARS)» и «дополнительные комплекты артиллерийских боеприпасов».

Как подчеркнул Остин, Соединённые Штаты «продолжат прилагать активные усилия и вести за собой» другие государства. По его словам, пока одни страны проводят обучение украинских военных, другие ремонтируют оборудование для Киева или поставляют для него запчасти.

«Страны, включая Чешскую Республику, Польшу и Великобританию, работают со своими внутренними промышленными базами над поиском путей, которые позволят оказывать Украине помощь ещё быстрее, а другие страны, такие как наши балтийские и австралийские союзники, продолжают щедро поставлять продукцию из собственных запасов», — отметил министр.

Остин также особо поблагодарил Польшу за её роль «связующего звена» в оказании помощи Киеву в сфере безопасности, а также за предоставление ему военного оборудования более чем на $1,7 млрд. Поблагодарил глава Пентагона и Норвегию за активное сотрудничество по вопросу предоставления Украине ЗРК NASAMS.

Глава Минобороны США уверен, что такого рода усилия «продолжат нарастать».

«Мы будем твёрдо стоять на своём вместе с другими членами контактной группы. И мы собираемся оказывать долгосрочное содействие самообороне Украины», — заявил Остин.

Пентагон

Gettyimages.ru

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По данным пресс-службы Пентагона, военная поддержка Киева со стороны Вашингтона включает среди прочего более 1,4 тыс. зенитных систем Stinger, более 6,5 тыс. ПТРК Javelin и более 700 беспилотников Switchblade. Кроме того, США также предоставили Украине 126 155-мм гаубиц, снаряды к ним и дюжину высокомобильных артиллерийских реактивных систем с боеприпасами.

Между тем начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун не исключил, что Запад может вскоре поставить Украине и истребители. Он предположил, что это могут быть как американские самолёты, так и Gripen из Швеции или же Eurofighter или Rafale.

В свою очередь, в Минобороны Великобритании заявили, что Лондон намерен отправить Киеву новую партию оружия, включающую десятки артиллерийских орудий, 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия, а также 50 тыс. артиллерийских снарядов.

«Всё более рискованно»

При этом в Москве обратили внимание, что Запад не просто накачивает Украину оружием, а заставляет «всё более рискованно использовать» его.

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«Хотят наши американские коллеги, британские коллеги (в общем-то, англосаксонская такая штука при активной поддержке немцев, поляков и прибалтов), очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам это выгодно, англичанам это выгодно. Потому что они сидят там — за проливами, за океанами. Они далеко. А экономика страдает прежде всего европейская», — сказал глава МИД России Сергей Лавров 20 июля в интервью главному редактору телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.

По его словам, по мере того как Запад наращивает свои оружейные поставки на Украину, в том числе всё более дальнобойных вооружений, например HIMARS, географические задачи спецоперации «будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше».

«Мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории. И территории тех республик, которые объявили о своей независимости, и тех, которые хотят своё будущее определить самостоятельно», — подчеркнул российский министр.

Впрочем, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для прессы 21 июля, комментируя выделение Брюсселем нового транша на нужды ВСУ, несмотря на помощь Запада, положение украинских вооружённых формирований в зоне боевых действий «ухудшается с каждым днём».

«Вооружения, боеприпасы и так далее (будут. — RT) перекочёвывать к вам же, в ваши же страны (Запада. — RT) через чёрные рынки», — предупредила дипломат.

«До последнего украинца»

По мнению экспертов, планы Евросоюза и Соединённых Штатов по наращиванию оружейных поставок Киеву лишь подтверждают то, что Запад рассчитывает затянуть боевые действия.

«Вашингтон хочет эскалации конфликта, побуждая Брюссель к увеличению военной помощи. Несмотря на множество внутренних проблем, западные государства всё равно намерены вести прокси-войну против России, провоцируя боевые столкновения «до последнего украинца», — отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT.

В то же время он допустил, что дальнейшая накачка Украины оружием приведёт к росту жертв среди мирного населения, однако значительно не повлияет на ход спецоперации.

РСЗО HIMARS

Legion-Media

© Mariusz Burcz

«Украинские военнослужащие не в состоянии эффективно применять такие вооружения. У них недостаточно компетенций, тем более учитывая, что сейчас в ВСУ в основном новобранцы или бойцы теробороны, которые не очень хорошо знают, как пользоваться даже советской техникой, не то что западной. Те же обучения, которые проводятся зарубежными инструкторами в очень сокращённом формате, делаются, скорее, для галочки», — пояснил Шаповалов.

Он также назвал ещё несколько причин, по которым западные поставки оружия не способны существенно повлиять на ход спецоперации на Украине, среди них — специфика военной поддержки Киева.

«Запад поставляет различные виды оружия, между которыми на поле боя часто отсутствует координация, что сильно затрудняет их применение. Кроме того, далеко не вся западная техника применяется ВСУ, часть из-за коррупции уходит на чёрные рынки, а значительную долю таких поставок уничтожают ВС РФ, нанося точечные удары по местам расположения вооружений. Ликвидированы, в частности, и несколько установок HIMARS, а также американских гаубиц», — констатировал Шаповалов.

Однако, несмотря на невысокую эффективность своих действий по наращиванию оружейных поставок для Киева, Вашингтон готов идти дальше, считает аналитик.

«Это нужно администрации Джо Байдена, чтобы переключить внимание общественности с внутренних проблем на усилия по накачке Украины оружием и выдать их за свой успех, использовать это в предвыборной гонке перед промежуточными выборами в конгресс. Но такая стратегия обречена на провал, поскольку, несмотря на все усилия действующего президента США, его рейтинги продолжают бить антирекорды», — полагает аналитик.

При этом он не исключил, что страны Запада могут попытаться поставить Киеву истребители, однако эффективность такого шага эксперт считает сомнительной.

«Оружейные поставки вполне могут распространиться и на авиацию. Однако это не поможет ВСУ. Если Запад хочет избавиться от своих самолётов, то может их направить, конечно, на Украину, но там их быстро уничтожат российские военные», — уверен Шаповалов.

Схожей позиции придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов. Он считает, что даже если западные страны решатся поставлять Киеву истребители, то их партии будут совсем небольшими.

«Поскольку ВСУ не обладают умениями вести боевые действия на таких машинах, их возможные поставки не окажут серьёзного влияния на спецоперацию. Российские лётчики лучше подготовлены и вооружены, поэтому с самолётами НАТО могут разобраться достаточно быстро и эффективно. Более того, мощные ЗРК РФ в состоянии прикрыть ВС России, её истребительную авиацию в воздухе, и в то же время обезвреживать летательные объекты противника», — рассказал Кнутов в беседе с RT.

Кнутов также считает, что одна из основных сложностей, с которыми сталкиваются ВСУ при использовании западной техники, — это отсутствие координации между вооружениями.

«В результате даже небольшая неисправность приводит к тому, что это оружие выходит из строя, а найти запчасти для него достаточно сложно. И эти трудности будут лишь усугубляться, создавая большие проблемы киевскому режиму и украинской армии», — заявил эксперт.

Западное оружие на Украине

AP

© Evgeniy Maloletka

Как отметил Кнутов, несмотря на то что страны — доноры военной помощи Киеву намерены наращивать его поддержку, их запасы оружия довольно быстро сокращаются.