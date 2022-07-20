Испытательный полигон: почему в Киеве призывали Запад тестировать вооружения на территории Украины

Политика Киева направлена на изничтожение Украины и украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на призыв главы украинского Минобороны Алексея Резникова к производителям западного оружия использовать территорию республики в качестве испытательного полигона. По мнению Захаровой, такое предложение свидетельствует о «тотальном лукавстве» киевского режима, представители которого называют себя патриотами. В свою очередь, эксперты считают, что подобные заявления украинских властей говорят об отсутствии у них стремления урегулировать конфликт, так как это не отвечает стратегическим интересам коллективного Запада.

Киевские власти проводят политику изничтожения Украины и её населения. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, отреагировав на призыв украинского министра обороны Алексея Резникова к производителям западного оружия использовать республику в качестве испытательного полигона.

«Это не лицемерие. Это перевёртывание, тотальное лукавство. У людей, выдающих себя за патриотов Украины, за людей, которые сражаются за будущее этой страны, вызревает такая идея: всё, что хотите протестировать, тащите сюда, на Украину, мы всё протестируем! Но они просто забыли добавить — протестируем на украинцах… В сути политики нынешнего киевского режима — именно изничтожение Украины и украинского народа... А лозунги могут быть какие угодно», — заявила дипломат.

Она также отметила, что в последнее время киевские власти занимались «инсценировкой проукраинского патриотизма», хотя на деле шло уничтожение государственности страны.

Напомним, что накануне Алексей Резников, выступая по видеосвязи в американском аналитическом центре «Атлантический совет»*, предложил иностранным производителям оружия тестировать свои образцы в реальных боевых условиях, применяя его против российских военных.

«Я часто говорю, что сейчас Украина — это, по сути, испытательный полигон. Многие виды оружия сейчас испытываются в реальных боевых условиях против российской армии, у которой множество собственных современных систем», — заявил он.

При этом он добавил, что украинские военные делятся всей информацией и опытом с западными партнёрами.

«Мы заинтересованы в том, чтобы испытать современное оружие в борьбе против врага, и предлагаем производителям оружия испытать здесь свою новую продукцию», — подчеркнул министр.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников

Legion-Media

© ZUMA Press

Он также отметил, что одним из видов такого вооружения, которое было протестировано на Украине, стала польская артиллерийская система Krab.

«Для наших партнёров в Польше, США, Франции или Германии это хорошая возможность испытать своё оборудование… Так что дайте нам необходимые средства, мы закончим работу, а вы получите новую информацию», — предложил Резников.

Оружейный лимит

Между тем в Европе и США, несмотря на всё декларируемое намерение и дальше снабжать Украину вооружением, отмечают, что их собственный арсенал из-за этого сокращается. Так, агентство Bloomberg 7 июня сообщило, что в США истощается резерв переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger и противотанковых комплексов (ПТРК) Javelin. По данным агентства, в результате боевых действий на Украине уже было израсходовано порядка одной трети запасов Javelin американских вооружённых сил. В связи с чем через несколько месяцев Пентагон не сможет поставлять Киеву новые единицы, не исчерпав собственные резервы.

В свою очередь, американские производители оружия требуют от Вашингтона прояснить план экспорта вооружений на Украину. Как заявила в интервью газете Financial Times 17 июля глава одной из крупнейших оружейных компаний Northrop Grumman Кейти Уорден, запасы оружия не рассчитаны на обслуживание затянувшегося военного конфликта.

«Я бы не стала говорить, что слышала, будто запасы (вооружений. — RT) подходят к концу, но если прогнозировать сохранение этого уровня поддержки ещё на пару лет, то таких запасов точно никто ещё не создал», — сказала она.

В связи с этим она подчеркнула необходимость «ясного сигнала» о том, какими будут объёмы вооружений, предоставляемые из этих запасов Украине.

Как пишет FT, Northrop Grumman производит автоматические пушки Bushmaster и боеприпасы среднего калибра, которые поставляются украинским ВС из правительственных запасов США.

Об увеличении сроков по восполнению американских резервов оружия предупредил и другой крупный оборонный подрядчик — производитель ПЗРК Stinger Raytheon. В компании отмечают, что ей «потребуется на это некоторое время».

Украинский военный с ПЗРК Stinger

AP

© Efrem Lukatsky

Брешь в своём арсенале после поставок оружия Украине обнаружили и в Великобритании. По словам начальника штаба обороны ВС Соединённого Королевства Тони Радакина, на восполнение запасов может уйти не один год.

«Можно поставить на поток боеприпасы и артиллерию, но у нас уйдёт несколько лет на возвращение к оригинальному уровню запасов даже не самого современного оружия, даже скромных (противотанковых ракетных комплексов. — RT) NLAW», — заявил он на слушаниях в палате лордов 22 июня.

Об истощении военных ресурсов для помощи Киеву заявила и министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Во время посещения германо-французской бригады в городе Мюльхайме 19 июля она отметила, что Берлин больше не может в большом количестве посылать вооружения из запасов бундесвера. Ламбрехт также подчеркнула, что соответствующая информация доведена до её украинского коллеги Алексея Резникова.

«Законная цель для поражения»

В России, в свою очередь, неоднократно подчёркивали, что любые конвои, доставляющие на Украину иностранное вооружение, станут целью российских сил. Так, об этом в интервью RT 18 марта говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Мы чётко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины и которые, как мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью... Мы проводим операцию, цель которой — искоренить любую угрозу в отношении России, которая исходит с украинской территории», — пояснил он.

Аналогичное заявление на селекторном совещании 4 мая поступило и от министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооружённых сил, рассматривается нами как законная цель для поражения», — подчеркнул он.

Согласно сводкам оборонного ведомства РФ, российские военные регулярно уничтожают западные вооружения и боеприпасы, поставленные украинской армии из-за рубежа.

Во имя интересов Запада

По мнению опрошенных RT экспертов, призыв Киева использовать Украину в качестве площадки для испытаний иностранных вооружений говорит о том, что самостоятельностью украинское руководство не обладает, так как его приоритетная задача — всестороннее содействие западным интересам.

«В Киеве перестали делать вид, что управляют независимой страной. Там прямо признаются, что содействуют американской администрации, помогая ей извлекать из Украины максимальную выгоду. В данном случае — фактически сдавая её территорию в аренду производителям оружия. Не исключаю, что следующим шагом Киева будет уже вывоз из регионов золотого запаса и произведений искусства. То есть полная зачистка всех территорий от каких-либо ценностей», — предположил в разговоре с RT политолог Юрий Бондаренко.

Его мнение разделяет и профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров. В беседе с RT он заметил, что Киев, выдвигая подобного рода предложения, расписывается в отсутствии суверенитета.

«Всё, что делается сегодня во внешней политике Украины, — это не что иное, как стремление её руководства всячески угодить коллективному Западу, а главное — США, стремящимся растянуть конфликт во времени. Разумеется, для того, чтобы продолжать получать от них военно-техническую и финансовую поддержку для борьбы с Россией, выступая её антиподом», — пояснил аналитик.

Последствие удара украинских войск «Точкой-У» по частной птицефабрике в городе Токмак Запорожской области

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

Он подчеркнул, что Украина уже не в первый раз становится плацдармом для испытаний, напомнив об американских биолабораториях, которые были обнаружены на её территории. Однако участие во всевозможных экспериментах Запада вряд ли пойдёт на пользу Украине, считает эксперт.

«Накачка вооружениями не принесёт Киеву практической пользы, так как они оперативно уничтожаются современным высокоточным российским оружием. Поэтому ожидать, что иностранные арсеналы, поставленные в огромном количестве, каким-либо образом изменят ход событий, бессмысленно», — уверен Винокуров.

С этой точкой зрения согласен и Юрий Бондаренко. По его словам, украинская армия значительно уступает российской, хотя в спецоперации и задействованы не все ресурсы ВС РФ.

«Да, имея передовое западное оружие, украинские войска могут нанести некоторый ущерб, однако одолеть ВС РФ они не в состоянии, учитывая, что в спецоперации участвует менее пятой части российской армии. Тем более что в последнее время мы наблюдаем снижение военной поддержки Украины со стороны Европы», — резюмировал политолог.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.