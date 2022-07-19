Резников пригласил Запад использовать Украину как полигон для тестирования нового оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил западных производителей вооружения использовать украинскую территорию как полигон для тестирования нового оружия.

Соответствующее предложение он высказал, выступая по видеосвязи в американском аналитическом центре «Атлантический совет»*.

«Много вооружения тестируется в поле в настоящих боевых условиях против российской армии, которая обладает множеством собственных современных систем... Мы делимся всей информацией и опытом с нашими партнёрами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага и приглашаем производителей вооружения тестировать их новые продукты здесь», — цитирует его ТАСС.

По словам Резникова, одним из примеров вооружения, которое было испытано на Украине, стала польская артиллерийская система Krab.

Ранее в МИД Франции анонсировали поставки ещё шести САУ CAESAR на Украину.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.