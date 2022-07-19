Резников пригласил Запад использовать Украину как полигон для тестирования нового оружия

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Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил западных производителей вооружения использовать украинскую территорию как полигон для тестирования нового оружия.
Резников пригласил Запад использовать Украину как полигон для тестирования нового оружия
  • globallookpress.com
  • © Ukraine President's Office/Keystone Press Agency

Соответствующее предложение он высказал, выступая по видеосвязи в американском аналитическом центре «Атлантический совет»*.

«Много вооружения тестируется в поле в настоящих боевых условиях против российской армии, которая обладает множеством собственных современных систем... Мы делимся всей информацией и опытом с нашими партнёрами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага и приглашаем производителей вооружения тестировать их новые продукты здесь», — цитирует его ТАСС.

По словам Резникова, одним из примеров вооружения, которое было испытано на Украине, стала польская артиллерийская система Krab.

Ранее в МИД Франции анонсировали поставки ещё шести САУ CAESAR на Украину.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.

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