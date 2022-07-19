В МИД Франции анонсировали поставки ещё шести САУ CAESAR на Украину
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«12 гаубиц CAESAR уже доставлены на Украину, ещё шесть находятся на пути в эту страну», — приводит её слова ТАСС.
Колонна отметила, что Париж продолжит оказывать Киеву военную, гуманитарную и экономическую помощь.
Ранее в ДНР отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию для обстрела Донецка. В частности, как заявили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.
Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не забудет, как страны Запада поставляли киевским властям оружие, которое использовалось для ударов по мирным жителям.