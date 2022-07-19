В МИД Франции анонсировали поставки ещё шести САУ CAESAR на Украину

Шесть французских самоходных артиллерийских установок CAESAR находятся на пути на Украину. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна.

«12 гаубиц CAESAR уже доставлены на Украину, ещё шесть находятся на пути в эту страну», — приводит её слова ТАСС.

Колонна отметила, что Париж продолжит оказывать Киеву военную, гуманитарную и экономическую помощь.

Ранее в ДНР отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию для обстрела Донецка. В частности, как заявили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.

Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не забудет, как страны Запада поставляли киевским властям оружие, которое использовалось для ударов по мирным жителям.