В МИД Франции анонсировали поставки ещё шести САУ CAESAR на Украину

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Шесть французских самоходных артиллерийских установок CAESAR находятся на пути на Украину. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна.
В МИД Франции анонсировали поставки ещё шести САУ CAESAR на Украину
  • AP
  • © Jeffrey Schaeffer

«12 гаубиц CAESAR уже доставлены на Украину, ещё шесть находятся на пути в эту страну», — приводит её слова ТАСС.

Колонна отметила, что Париж продолжит оказывать Киеву военную, гуманитарную и экономическую помощь.

Ранее в ДНР отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию для обстрела Донецка. В частности, как заявили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.

Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не забудет, как страны Запада поставляли киевским властям оружие, которое использовалось для ударов по мирным жителям.

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