Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила об ограниченности ресурсов бундесвера для дальнейшей военной помощи Украине.

«Мы не можем больше много отдать (техники и оружия. — RT) из бундесвера», — цитирует Ламбрехт РИА Новости.

По словам министра, глава украинского Минобороны Алексей Резников уже проинформирован об ограниченных возможностях поставок бундесвера.

Ранее Ламбрехт заявила, что Берлин ведёт переговоры с Варшавой о поставках оружия Киеву в рамках кругового обмена.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, чем больше страны Запада будут накачивать Украину оружием, тем дольше будут длиться боевые действия и тем дольше продлится «агония нацистского режима».