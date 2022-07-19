Министр обороны ФРГ Ламбрехт сообщила об ограниченности ресурсов для помощи Украине

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Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила об ограниченности ресурсов бундесвера для дальнейшей военной помощи Украине.
Министр обороны ФРГ Ламбрехт сообщила об ограниченности ресурсов для помощи Украине
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Мы не можем больше много отдать (техники и оружия. — RT) из бундесвера», — цитирует Ламбрехт РИА Новости.

По словам министра, глава украинского Минобороны Алексей Резников уже проинформирован об ограниченных возможностях поставок бундесвера.

Ранее Ламбрехт заявила, что Берлин ведёт переговоры с Варшавой о поставках оружия Киеву в рамках кругового обмена.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, чем больше страны Запада будут накачивать Украину оружием, тем дольше будут длиться боевые действия и тем дольше продлится «агония нацистского режима».

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