Лавров: чем больше оружия дадут Киеву, тем дольше продлится «агония нацистского режима»

Чем больше страны Запада будут накачивать Украину оружием, тем дольше будут длиться боевые действия и тем дольше продлится «агония нацистского режима», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Эти планы осуществляются на фоне громогласных заявлений о недопустимости достижения мира на условиях Российской Федерации, о недопустимости начала мирных переговоров, пока Украина не добьётся решающего перелома в боевых действиях...» — сказал министр.

Такая линия поведения представляется России контрпродуктивной, подчеркнул он

«Чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится этот конфликт, тем дольше продлится агония нацистского режима, который поддерживается западными столицами», — подытожил глава российского МИД.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Соединённые Штаты на этой неделе сообщат о намерении передать украинским войскам системы противоракетной обороны средней и большой дальности.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил такие планы.