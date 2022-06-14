Министр обороны ФРГ Ламбрехт заявила о переговорах с Польшей по поставкам оружия Украине

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин ведёт переговоры с Варшавой о поставках оружия Киеву в рамках кругового обмена.

«Мы договорились о круговом обмене с Чехией, о передаче систем из Чехии, мы помогаем компенсировать это, так же мы хотим сейчас сделать с Грецией. Мы ведём переговоры с Польшей», — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что украинской стороне «очень много передано» из резервов бундесвера ФРГ, в том числе БПЛА, противотанковые ракеты и другое вооружение.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объявил о намерении Берлина расширить военную помощь Киеву.