Министр обороны ФРГ Ламбрехт заявила о переговорах с Польшей по поставкам оружия Украине

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Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин ведёт переговоры с Варшавой о поставках оружия Киеву в рамках кругового обмена.
Министр обороны ФРГ Ламбрехт заявила о переговорах с Польшей по поставкам оружия Украине
  • AP

«Мы договорились о круговом обмене с Чехией, о передаче систем из Чехии, мы помогаем компенсировать это, так же мы хотим сейчас сделать с Грецией. Мы ведём переговоры с Польшей», — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что украинской стороне «очень много передано» из резервов бундесвера ФРГ, в том числе БПЛА, противотанковые ракеты и другое вооружение.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объявил о намерении Берлина расширить военную помощь Киеву.

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