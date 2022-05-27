Нарушения требований безопасности: в Минобороны РФ раскрыли новые детали о работе биолабораторий США на Украине

Министерство обороны России раскрыло детали военно-биологической деятельности США на территории Украины. В частности, ведомство сообщило, что ни Украина, ни Соединённые Штаты не предоставляли в ООН информацию о совместно проводимых разработках. Кроме того, министерство обратило внимание на многочисленные факты нарушений требований безопасности в украинских лабораториях, а также призвало проверить лаборатории США в Нигерии из-за распространяющейся оспы обезьян.

Министерство обороны России раскрыло детали военно-биологической деятельности США на территории Украины. Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, ведомство проанализировало документы, касающиеся реализации военно-биологических программ США и их союзников по НАТО на украинской территории.

В частности, Минобороны изучило отчёты Вашингтона и Киева о биологических исследованиях, направляемые в ООН, и обнаружило, что в этих материалах ни Украина, ни Соединённые Штаты не предоставляли информацию о совместно проводимых разработках. Кроме того, в этих же отчётах, по данным ведомства, украинская сторона отрицает проведение какой-либо наступательной и оборонительной деятельности в рамках программ биологических исследований и разработок.

«Это противоречит сделанному 20 мая заявлению заместителя постоянного представителя США при ОБСЕ Льюиса Гиттера о том, что помощь Киеву направлена на «...уменьшение биологической и ветеринарной опасности, а также на то, чтобы обезопасить нелегальные запасы биологического оружия, оставшиеся после СССР», — отметил Кириллов.

Также, по словам Кириллова, в публикуемой Украиной отчётности выявлены многочисленные нестыковки — к примеру, в документах США и Киева не указывались работы в рамках совместных военно-биологических проектов под

кодовым названием UP.

«Подобная скрытность — повод задуматься об истинных целях Пентагона на Украине», — заметил он.

© Минобороны РФ

В частности, Минобороны рассказало о подготовленном аппаратом министра обороны США меморандуме, касающемся проекта UP-2 по картографированию особо опасных патогенов на территории Украины. Ведомство, по словам Кириллова, располагает сведениями о проведении десяти подобных проектов, которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций.

Вместе с тем министерство обратило внимание на многочисленные факты нарушения требований безопасности в украинских лабораториях. Так, в ведомстве заявили, что Служба безопасности Украины отмечала предпосылки к возникновению биологических угроз из-за регулярных нарушений и низкого качества работ при реконструкции биолабораторий.

Как отметил Кириллов, все нарушения происходили в период реализации американской программы по снижению биоугрозы. Это свидетельствует о том, что официально декларируемые цели Вашингтона — всего лишь ширма для реализации незаконной военно-биологической деятельности на территории Украины.

Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что в рамках проведения спецоперации в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы. Кириллов напомнил, что ещё в 2003 году Пентагон разработал программу вакцинации от натуральной оспы, в соответствии с которой сделать прививку должны все американские

военнослужащие, а также дипломатический и медицинский персонал.

«Это говорит о том, что США рассматривают возбудитель оспы как приоритетный патогенный биологический агент для боевого применения, а проводимые мероприятия по вакцинопрофилактике направлены на защиту собственных военных контингентов», — пояснили в ведомстве.

«Отсутствие надлежащего контроля и нарушения требований биобезопасности в США могут стать причиной использования этого возбудителя в террористических целях», — предупредили в Минобороны.

Также Кириллов обратил внимание, что оспа обезьян, согласно докладу ВОЗ, была занесена из Нигерии — очередного государства, в котором действует биологическая инфраструктура Соединённых Штатов. Российское ведомство призвало руководство ВОЗ провести расследование деятельности финансируемых США нигерийских лабораторий на фоне многочисленных случаев нарушения Вашингтоном требований биобезопасности.

Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян

РИА Новости

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с RT рассказала о попытках США отвести внимание от своих биолабораторий на Украине. По её словам, Вашингтон не демонстрирует готовность делиться с общественностью какими-либо сведениями о своей военно-биологической программе на Украине. Захарова отметила, что американская сторона не только отказалась от объяснений, но и попыталась отвлечь внимание от этой темы.

Президент Владимир Путин во время саммита глав государств — членов ОДКБ также отметил, что Россия давно била тревогу по поводу военно-биологической деятельности США на постсоветском пространстве. Российский лидер добавил, что основная задача американских биолабораторий — сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний.

«И теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ создавались, по сути, компоненты биологического оружия в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — сказал Путин.