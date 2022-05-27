Оспа обезьян, согласно докладу ВОЗ, была занесена из Нигерии — очередного государства, в котором действует биологическая инфраструктура Соединённых Штатов, отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

«По докладу ВОЗ, занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошёл из Нигерии — ещё одного государства, на территории которого США разместили свою биологическую инфраструктуру. В соответствии с имеющейся информацией, в Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории», — сказал он.

Кириллов напомнил о совпадении, которое требует проверки специалистов.

«По данным европейских и американских СМИ, в материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года, то есть на фоне пандемии COVID-19, отрабатывался сценарий противодействия вспышке, вызванной новым штаммом вируса оспы обезьян», — отметил военный.

Министерству обороны России известно, что к настоящему моменту «98% заболевших — это мужчины старше 20 лет нетрадиционной ориентации», сказал Кириллов.

Он добавил, что ранее возглавлявший отдел ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Дэвид Херманн в интервью рассказал, что основной причиной распространения болезни является передача вируса половым путём.

Ранее российский президент Владимир Путин во время саммита глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности обратил внимание на военно-биологическую деятельность США на постсоветском пространстве, в том числе на Украине.

Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты умышленно блокируют попытки укрепить режим конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.