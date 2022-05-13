Небензя: США умышленно блокируют укрепление режима Конвенции о биооружии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты умышленно блокируют попытки укрепить режим Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Об этом он сказал, выступая на инициированном Россией заседании Совета Безопасности ООН по теме биолабораторий США на Украине.

«Наши инициативы дополнить меры доверия КБТО формой отчётности о военно-биологической деятельности за пределами национальной территории американские представители также отвергли. То есть США умышленно блокируют попытки укрепить режим КБТО, нацеленный на то, чтобы он позволял эффективно выполнять положения конвенции», — цитирует его ТАСС.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал об идеологах военно-биологической работы США на Украине.