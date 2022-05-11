Минобороны России рассказало об идеологах военно-биологической работы США на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал об идеологах военно-биологической работы США на Украине.

«Идеологами военно-биологической деятельности США на Украине являются лидеры Демократической партии», — сказал он.

По его словам, через органы исполнительной власти США «формировалась законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета».

Отмечается, что привлекались средства неправительственных организаций, «подконтрольных руководству Демократической партии, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена».

В Минобороны России заявили, что в эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с Пентагоном компания Gilead.

19 апреля стало известно, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН новые данные о военно-биологической деятельности на Украине, проводившейся при поддержке США.

Как отмечали в Кремле, биолаборатории США вызывают много вопросов не только у России, Вашингтон обязан предоставить по ним исчерпывающую информацию.

24 марта в российском Минобороны рассказали, что эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.