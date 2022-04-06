Песков: США обязаны предоставить исчерпывающую информацию по своим биолабораториям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что биолаборатории США вызывают много вопросов не только у России, Вашингтон обязан предоставить по ним исчерпывающую информацию.

«По этой программе очень много вопросов, причём не только у нас, но и у других стран мира. Мы, конечно, считаем, что США обязаны предоставить исчерпывающую информацию по этим лабораториям», — сказал Песков.

24 марта в российском Минобороны рассказали, что эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов рассказал, что сын президента США Хантер Байден сыграл важную роль в финансировании работ с патогенами на Украине.

В Китае также прокомментировали ситуацию с биолабораториями. Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь отметил, что военно-биологической деятельности США не хватает прозрачности.