РХБЗ: сын Байдена сыграл важную роль в финансировании работ с патогенами на Украине

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Сын президента США Хантер Байден сыграл важную роль в финансировании работ с патогенами на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
РХБЗ: сын Байдена сыграл важную роль в финансировании работ с патогенами на Украине
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«Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black & Veatch и Metabiota», — сказал он.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на Украине прорабатывает возможность приглашения замгоссекретаря США по политвопросам Виктории Нуланд и Хантера Байдена для дачи показаний.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.

24 марта в российском Минобороны рассказали, что эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.

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