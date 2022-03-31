Яровая: Дума прорабатывает приглашение Нуланд и Хантера Байдена по делу о биолабораториях

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Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на Украине прорабатывает возможность приглашения замгоссекретаря США по политвопросам Виктории Нуланд и сына президента США Хантера Байдена для дачи показаний, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Яровая: Дума прорабатывает приглашение Нуланд и Хантера Байдена по делу о биолабораториях
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Сегодня было дано поручение комиссии о начале проработки вопросов о возможности приглашения Нуланд и Байдена-младшего», — цитирует Яровую ТАСС.

Она напомнила, что ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение рассмотреть вопрос о возможности приглашения для дачи показаний официальных лиц из США.

7 марта в Министерстве обороны России заявили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

Позднее в ведомстве узнали имена конкретных должностных лиц, которые участвовали в создании компонентов биологического оружия на Украине.

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