Яровая: Дума прорабатывает приглашение Нуланд и Хантера Байдена по делу о биолабораториях
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«Сегодня было дано поручение комиссии о начале проработки вопросов о возможности приглашения Нуланд и Байдена-младшего», — цитирует Яровую ТАСС.
Она напомнила, что ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение рассмотреть вопрос о возможности приглашения для дачи показаний официальных лиц из США.
7 марта в Министерстве обороны России заявили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.
Позднее в ведомстве узнали имена конкретных должностных лиц, которые участвовали в создании компонентов биологического оружия на Украине.