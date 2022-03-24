Эксперты ВС России выявили новые факты причастности Пентагона к разработке биооружия на Украине

Эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине», — сказал он.

По словам Конашенкова, в ближайшее время Минобороны обнародует оригинальные документы, которые демонстрируют, что в Пентагоне разрабатывался и утверждался биологический проект «Ю-Пи-2».

Отмечается, что главной целью этого проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, которые эндемичны для Украины.

«Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы», — добавил представитель российского оборонного ведомства.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.