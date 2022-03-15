Россия потребует рассмотреть вопрос лабораторий на Украине в рамках конвенции о биооружии

Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Вскрытые факты показывают те колоссальные масштабы нелегитимной деятельности Соединённых Штатов по распространению своих военно-биологических лабораторий по всему миру», — сказал министр.

Он напомнил, что таких лабораторий сотни, в том числе почти 30 — на Украине.

«Многие созданы в ряде других стран бывшего Советского Союза ровно по периметру и российских границ, и границ Китайской Народной Республики. Да и других стран, которые здесь расположены», — добавил Лавров.

Россия будет требовать рассмотрения этой проблемы в контексте обязательств, содержащихся для всех стран, которые участвуют в конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, заявил глава МИД.

«Во-вторых, будем с удвоенной, утроенной энергией добиваться того, чтобы американцы прекратили блокировать наше предложение, внесённое 20 лет назад, о необходимости создать при этой конвенции специальный механизм верификации любых тревожных сообщений, что где-то появляются препараты, из которых можно сделать биологическое оружие», — отметил он.

По словам Лаврова, США «не хотят такого механизма»: «им сподручнее всё пытаться делать под своим контролем, чем они до сих пор и занимались».

10 марта Минобороны России объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В министерстве напомнили, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, значит, им есть что скрывать.

Вместе с Россией Китай призвал США полностью прояснить свою военно-биологическую деятельность на территории Украины.