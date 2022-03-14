МИД Китая призвал США прояснить деятельность биолабораторий на Украине
«Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами?» — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.
Он добавил, что военно-биологическая деятельность на Украине вызывает озабоченность у мирового сообщества.
Чжао Лицзянь напомнил, что, согласно опубликованной информации, десятки биологических лабораторий на Украине функционируют в соответствии с заказами Министерства обороны США.
10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.
При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы на Украине.
Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, значит, им есть что скрывать.
В Китае подчеркнули, что обеспокоенности России по поводу биолабораторий на Украине нужно тщательно рассмотреть.