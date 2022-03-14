МИД Китая призвал США прояснить деятельность биолабораторий на Украине

МИД Китая призвал США полностью прояснить свою военно-биологическую деятельность на территории Украины. С таким заявлением выступил официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь.

«Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами?» — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Он добавил, что военно-биологическая деятельность на Украине вызывает озабоченность у мирового сообщества.

Чжао Лицзянь напомнил, что, согласно опубликованной информации, десятки биологических лабораторий на Украине функционируют в соответствии с заказами Министерства обороны США.

10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы на Украине.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, значит, им есть что скрывать.

В Китае подчеркнули, что обеспокоенности России по поводу биолабораторий на Украине нужно тщательно рассмотреть.