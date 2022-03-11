Китай призвал тщательно рассмотреть поднятые Россией вопросы о биолабораториях на Украине

Обеспокоенности России по поводу биолабораторий на Украине нужно тщательно рассмотреть, заявил постпред Китая при ООН Чжань Цзюнь.

«Китай принял информацию, предоставленную России, с обеспокоенностью. Чтобы следовать Конвенции о запрещении биологического оружия, обязанность всех стран — должным образом рассмотреть поднятые Россией обеспокоенности», — сказал дипломат во время заседания СБ ООН по вопросу биолабораторий на Украине.

Он подчеркнул, что вся информация о биологической активности в военных целях должна привлекать высокий уровень внимания.

Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, в распоряжении российского Минобороны оказались документы, которые подтверждают, что на Украине сформировалась сеть из по меньшей мере 30 биолабораторий, в которых занимались усилением патогенных свойств смертельных болезней, в том числе чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, значит, им есть что скрывать.