Небензя: США отказываются от международных проверок биолабораторий на Украине

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Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, значит, им есть что скрывать, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России Василий Небензя.
Небензя: США отказываются от международных проверок биолабораторий на Украине
  • AFP

Он напомнил, что США курируют несколько сотен биолабораторий в более чем 30 странах, в том числе на Ближнем Востоке, в Африке, в Юго-Восточной Азии, а также по периметру бывшего СССР.

«Поставить их под международную верификацию Вашингтон категорически отказывается, блокируя с 2001 года выработку юридически обязывающих протоколов КБТО (Конвенции о биологическом оружии. — RT) о создании эффективного механизма верификации соблюдения государствами конвенции», — сказал Небензя.

Это не может не наводить на мысли, что Соединённым Штатам есть что скрывать.

Как напомнил российский дипломат, в распоряжении Минобороны России оказались документы, которые подтверждают, что на Украине сформировалась сеть из по меньшей мере 30 биолабораторий, в которых занимались усилением патогенных свойств смертельных болезней, в том числе чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры.

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