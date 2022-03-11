Небензя: в лабораториях на Украине пытались усилить патогенные свойства опасных болезней

В распоряжении Минобороны России оказались документы, которые подтверждают, что на Украине сформировалась сеть из по меньшей мере 30 биолабораторий, в которых занимались усилением патогенных свойств смертельных болезней, в том числе чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН по вопросу биолабораторий на Украине российский постпред Василий Небензя.

«Мы созвали сегодняшнее заседание, поскольку в ходе проведения Россией специальной военной операции на Украине вскрылись поистине шокирующие факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, реализуемой Киевом при поддержке Миноброны США», — сказал он.

10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В ведомстве допустили, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.

Также Кириллов рассказал о проекте Р-781, где, по его словам, в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши. Вместе с тем на Украине изучалась возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц.

Кроме того, Пентагон на Украине интересовался насекомыми — переносчиками опасных инфекций.

При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы на Украине.