Небензя: в лабораториях на Украине пытались усилить патогенные свойства опасных болезней
- AP
«Мы созвали сегодняшнее заседание, поскольку в ходе проведения Россией специальной военной операции на Украине вскрылись поистине шокирующие факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, реализуемой Киевом при поддержке Миноброны США», — сказал он.
10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.
В ведомстве допустили, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.
Также Кириллов рассказал о проекте Р-781, где, по его словам, в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши. Вместе с тем на Украине изучалась возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц.
Кроме того, Пентагон на Украине интересовался насекомыми — переносчиками опасных инфекций.
При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы на Украине.