Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.

«Это очень чувствительная информация — и для нас, и для всего мира. Конечно, и мы будем требовать объяснений. И не только мы: вы знаете, что уже и Китай потребовал этих разъяснений и сделать эту ситуацию прозрачной для мира — конечно, это будет интересовать многих», — сказал Песков.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил на брифинге, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд сына президента США Хантера Байдена Rosemont Seneca.

В российском Минобороны рассказали также, что эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.