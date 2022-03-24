Начальник РХБЗ: к финансированию биолабораторий на Украине причастен фонд Хантера Байдена

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил на брифинге, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд сына президента США Хантера Байдена Rosemont Seneca.
Начальник РХБЗ: к финансированию биолабораторий на Украине причастен фонд Хантера Байдена
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Он отметил, что поступающие материалы позволяют проследить схему взаимодействия американских госорганов и биообъектов на Украине.

«Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден», — заявил Кириллов.

Он добавил, что у фонда есть финансовые ресурсы в объёме не менее $2,4 млрд.

Кириллов отметил, что прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками Пентагона, в том числе компанией Metabiota, которая, наряду с Black and Veach, является основным поставщиком оборудования для биолабораторий американского Минобороны по всему миру.

Ранее в российском Минобороны рассказали, что эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.

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