Начальник РХБЗ: к финансированию биолабораторий на Украине причастен фонд Хантера Байдена
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Он отметил, что поступающие материалы позволяют проследить схему взаимодействия американских госорганов и биообъектов на Украине.
«Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден», — заявил Кириллов.
Он добавил, что у фонда есть финансовые ресурсы в объёме не менее $2,4 млрд.
Кириллов отметил, что прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками Пентагона, в том числе компанией Metabiota, которая, наряду с Black and Veach, является основным поставщиком оборудования для биолабораторий американского Минобороны по всему миру.
Ранее в российском Минобороны рассказали, что эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.