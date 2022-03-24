В КНР заявили о недостатке прозрачности военно-биологической деятельности США

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Военно-биологической деятельности США не хватает прозрачности, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.
В КНР заявили о недостатке прозрачности военно-биологической деятельности США
  • AP
  • © Andy Wong

«Соответствующей деятельности США серьёзно не хватает прозрачности», — приводит слова представителя сайт китайского Минобороны.

По его словам, существует скрытая угроза безопасности, которую нельзя игнорировать.

10 марта Минобороны России объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, а значит, им есть что скрывать.

Вместе с Россией Китай призвал США полностью прояснить свою военно-биологическую деятельность на территории Украины.

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