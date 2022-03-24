Володин: Байден обязан объяснить его связь с обнаруженными на Украине биолабораториями

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден обязан объяснить мировому сообществу его связь с обнаруженными на Украине биологическими лабораториями, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
Володин: Байден обязан объяснить его связь с обнаруженными на Украине биолабораториями
  • Gettyimages.ru
  • © Evelyn Hockstein

«К созданию биолабораторий на Украине причастен не кто-нибудь, а президент США Джо Байден. Инвестиционный фонд под руководством его сына Хантера Байдена финансировал исследования и реализацию биологической военной программы США. Очевидно, Джо Байден и как отец, и как глава государства знал об этой деятельности», — заявил он в Telegram.

Володин отметил, что теперь президент США обязан объяснить факты о деятельности биологических лабораторий, а конгресс США «должен начать собственное расследование».

Володин напомнил, что также в этой военной программе замешан фонд «известного организатора «цветных революций» Джорджа Сороса», который открыто призывает к «смене режима» в России.

«Вопрос будет в приоритетном порядке рассмотрен Комиссией по парламентскому расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины», — сказал председатель Госдумы.

24 марта в РХБЗ ВС России заявили, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд сына президента США Хантера Байдена Rosemont Seneca.

В частности, прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками Пентагона, в том числе компанией Metabiota, которая, наряду с Black and Veach, является основным поставщиком оборудования для биолабораторий американского Минобороны по всему миру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить