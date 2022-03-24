Володин: Байден обязан объяснить его связь с обнаруженными на Украине биолабораториями

Президент США Джо Байден обязан объяснить мировому сообществу его связь с обнаруженными на Украине биологическими лабораториями, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

«К созданию биолабораторий на Украине причастен не кто-нибудь, а президент США Джо Байден. Инвестиционный фонд под руководством его сына Хантера Байдена финансировал исследования и реализацию биологической военной программы США. Очевидно, Джо Байден и как отец, и как глава государства знал об этой деятельности», — заявил он в Telegram.

Володин отметил, что теперь президент США обязан объяснить факты о деятельности биологических лабораторий, а конгресс США «должен начать собственное расследование».

Володин напомнил, что также в этой военной программе замешан фонд «известного организатора «цветных революций» Джорджа Сороса», который открыто призывает к «смене режима» в России.

«Вопрос будет в приоритетном порядке рассмотрен Комиссией по парламентскому расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины», — сказал председатель Госдумы.

24 марта в РХБЗ ВС России заявили, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд сына президента США Хантера Байдена Rosemont Seneca.

В частности, прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками Пентагона, в том числе компанией Metabiota, которая, наряду с Black and Veach, является основным поставщиком оборудования для биолабораторий американского Минобороны по всему миру.