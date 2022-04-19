Зампостпреда при ООН: Россия распространила новые данные о биолабораториях на Украине

Россия распространила в Совете Безопасности ООН новые данные о военно-биологической деятельности на Украине, проводившейся при поддержке США. Об этом заявил первый заместитель российского постпреда при организации Дмитрий Полянский.

«Свидетельства военно-биологической деятельности на территории Украины в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия накапливаются», — цитирует ТАСС Полянского.

По его словам, распространили соответствующие новые материалы в качестве официального документа Совета Безопасности.

Как уточнил дипломат, речь идёт о данных, собранных российским Минобороны.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с RT рассказала о попытках США отвести внимание от своих биолабораторий на Украине.

24 марта в российском Минобороны рассказали, что эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.