Зампостпреда при ООН: Россия распространила новые данные о биолабораториях на Украине
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«Свидетельства военно-биологической деятельности на территории Украины в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия накапливаются», — цитирует ТАСС Полянского.
По его словам, распространили соответствующие новые материалы в качестве официального документа Совета Безопасности.
Как уточнил дипломат, речь идёт о данных, собранных российским Минобороны.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с RT рассказала о попытках США отвести внимание от своих биолабораторий на Украине.
24 марта в российском Минобороны рассказали, что эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.