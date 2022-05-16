Путин обратил внимание ОДКБ на военно-биологическую деятельность США

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Российский президент Владимир Путин во время саммита глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обратил внимание на военно-биологическую деятельность США на постсоветском пространстве, в том числе на Украине.
Путин обратил внимание ОДКБ на военно-биологическую деятельность США
  • kremlin.ru

«Самого серьёзного внимания требует также проблематика обеспечения биологической безопасности», — сказал Путин. 

Он отметил, что Россия давно била тревогу по поводу военно-биологической деятельности США на постсоветском пространстве. 

«Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность», — сказал Путин.

Президент России добавил, что основная задача американских биолабораторий — сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний.

«И теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ создавались, по сути, компоненты биологического оружия в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — сказал российский президент.

Российский лидер добавил, что вблизи границ России «отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве».

Путин заключил, что в связи с этим российская сторона рассчитывает на поддержку коллегами скорейшей реализации российской инициативы о запуске в рамках ОДКБ работы профильного совета. 

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты умышленно блокируют попытки укрепить режим Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

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