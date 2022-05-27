Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что ампулы с возбудителем натуральной оспы из расположенных в США лабораторий могли попасть в руки террористов.

«Отсутствие надлежащего контроля и нарушения требований биобезопасности в США могут стать причиной использования этого возбудителя в террористических целях. В период с 2014 по 2021 год в лабораториях Федерального агентства по лекарственным средствам и НИИ инфекционных болезней армии США (Мериленд), Центра исследования вакцин (Пенсильвания) неоднократно обнаруживались неучтённые ампулы с вирусом», — сказал он.

Как отметил Кириллов, в соответствующих американских центрах работы проводились в нарушение резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения №49.10 от 1996 года, согласно которой возбудитель натуральной оспы может храниться всего лишь в одной американской лаборатории — Центре контроля и профилактики инфекций в Атланте.

Ранее Кириллов отметил, что оспа обезьян, согласно докладу ВОЗ, была занесена из Нигерии — очередного государства, в котором действует биологическая инфраструктура Соединённых Штатов.