«Говорят об оправданности спецоперации»: в России ответили на заявления Киева о Черноморском флоте и «возврате» Крыма

Заявления украинских чиновников о намерении «уничтожить Черноморский флот РФ» и «вернуть Крым» только подтверждают оправданность специальной военной операции, которую проводит Россия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Госдуме отметили, что подобные сигналы из Киева говорят об использовании Украины объединённым Западом для решения своих задач по сдерживанию России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недавние высказывания Киева о планах «занять Крым» указывают на абсолютную оправданность специальной военной операции, проводимой Россией на Украине.

«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», — сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью The Times заявил, что Киев с помощью западного оружия намерен «уничтожить Черноморский флот» и «занять Крым». По его словам, в Киеве рассматривают полуостров как украинскую территорию, вследствие чего украинское руководство считает любую находящуюся там цель «легитимной».

В то же время Гаврилов упомянул, что Украина обсуждает с Западом возможность атаковать расположенные в Крыму российские подразделения с использованием вооружения, переданного Киеву из-за рубежа. Кроме того, Гаврилов полагает, что Украина может «вернуть Крым» как военным, так и дипломатическим путём.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

С начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года Киев систематически делает заявления относительно планов ударить по Крыму и по мосту через Керченский пролив. В частности, 16 июля советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост при появлении «первой технической возможности».

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Тогда же представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий предположил, что Киев может воспользоваться американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS для удара по Крыму.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что замминистра обороны Украины сделал заявление о Крыме на фоне информации об уничтожении Вооружёнными силами РФ в Одессе склада хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО.

«Слова заместителя министра обороны Украины — это ничем не подкреплённый ни в идеологическом, ни в военном смысле популизм, но достаточный сигнал для того, чтобы наша страна посредством спецоперации закрыла рот таким любителям громких заявлений», — полагает депутат.

В свою очередь, член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров отметил, что народ Украины находится в заложниках у Запада.

«Власть в этой стране полностью деградировала, а украинский народ используется объединённым Западом для решения своих задач по сдерживанию России и по факту находится в заложниках. А такие официальные лица раз за разом подтверждают, что цели СВО связаны с денацификацией, демилитаризацией Украины и при любых обстоятельствах операция будет доведена до логического конца», — сказал депутат в беседе с RT.

По его словам, речь идёт о том, чтобы защитить мирных граждан на территории России, на освобождённых территориях.

Политолог Иван Мезюхо полагает, что Запад теоретически может позволить Киеву запустить ракеты в сторону Крыма, однако Россия в этом случае даст жесточайший ответ. Вместе с тем эксперт придерживается мнения, что заявления о якобы готовности атаковать Крым преследуют ряд задач. В частности, он упомянул о создании соответствующего информационного шума.

«Сегодня многие заявления украинскими военными делаются, с одной стороны, для проформы, а с другой — для поддержания информационного шума в западных массмедиа вокруг темы Украины и предоставления ей гуманитарной и военной помощи от западных держав, в первую очередь от стран европейского континента», — сказал Мезюхо в беседе с корреспондентом RT.