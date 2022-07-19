Замминистра обороны Украины Гаврилов заявил, что Киев готовится потопить ЧФ и занять Крым

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью The Times заявил, что Киев готовится потопить Черноморский флот с помощью западного оружия и занять Крым.

В статье говорится, что Гаврилов посетил Британию, чтобы проверить, как тренируются в этой стране украинские военные.

Он заявил, что украинские войска наращивали свой противокорабельный ракетный потенциал, а также ждали получения оружия большей дальности от западных стран, «прежде чем начать штурм».

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинской армии нужна бронетехника для перехода к контрнаступлению.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отмечал, что отдельные украинские политики угрожают нападением на Крым, но в подобном случае их ждёт «судный день».

Крым стал российским регионом после состоявшегося в марте 2014 года референдума на полуострове: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.