Советник Арестович назвал условие перехода ВСУ в контрнаступление

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинской армии нужна бронетехника для перехода к контрнаступлению.

«Нам не хватает мобильных систем ПВО... и бронированных машин», — цитирует РИА Новости Арестовича.

По его словам, ВС России всё ещё превосходят ВСУ по числу пехоты на бронетехнике и поддерживающей её артиллерии.

Он добавил, что артиллерии украинские военные научились противостоять, но бронетехники на данный момент недостаточно.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил уверенность, что в скором времени союзные силы России, ДНР и ЛНР выйдут на административные границы республики.

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