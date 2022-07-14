Советник Арестович назвал условие перехода ВСУ в контрнаступление

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинской армии нужна бронетехника для перехода к контрнаступлению.

«Нам не хватает мобильных систем ПВО... и бронированных машин», — цитирует РИА Новости Арестовича.

По его словам, ВС России всё ещё превосходят ВСУ по числу пехоты на бронетехнике и поддерживающей её артиллерии.

Он добавил, что артиллерии украинские военные научились противостоять, но бронетехники на данный момент недостаточно.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил уверенность, что в скором времени союзные силы России, ДНР и ЛНР выйдут на административные границы республики.