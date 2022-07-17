Медведев пригрозил украинским политикам «судным днём» в случае атаки на Крым

Отдельные украинские политики угрожают нападением на Крым, но в подобном случае их ждёт «судный день», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, отдельные лица на Украине пытаются угрожать России, имея в виду нападение на Крым.

«Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдёт, для них всех там одномоментно наступит судный день», — цитирует РИА Новости Медведева.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может нанести удар американскими РСЗО HIMARS по территории Крыма.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.

В Москве подчеркнули, что не верят его словам.