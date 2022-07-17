На Украине заявили, что Киев атакует Крымский мост при «первой возможности»

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, «как только появится возможность».

«Как только появится первая техническая возможность, он (мост. — RT) тут же станет этим объектом (который можно атаковать. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что если западные партнёры Украины посоветуют киевским властям не «бить» по России, то они не будут этого делать.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может нанести удар американскими РСЗО HIMARS по территории Крыма.

Владимир Зеленский до этого заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.

В Москве подчеркнули, что не верят его словам.