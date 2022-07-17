Депутат Госдумы Шеремет: попытка атаковать Крымский мост приведёт к сокрушительному ответу

Попытки атаковать Крымский мост со стороны Киева приведут к ответному сокрушительному удару, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернётся сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия», — цитирует РИА Новости Шеремета.

По его словам, за подобную провокацию киевский режим получит удар, от которого не сможет оправиться.

Он добавил, что Крымский мост надёжно защищён.

Ранее на Украине заявили, что Киев атакует Крымский мост при «первой возможности».