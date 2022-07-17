Депутат Морозов прокомментировал слова Арестовича по поводу Крымского моста

Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление советника главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича о том, что Украина может атаковать Крымский мост, «как только появится возможность».

«Такие угрозы звучат не первый раз. Но, во-первых, мы их слышим и усиливаем защиту моста всеми имеющими средствами. Технически это непростая задача, успех малореален», — подчеркнул парламентарий.

Он заметил, что такие заявления используются для провокации на встречные действия.

«Любая попытка нанести удар по Крымскому мосту сработает как спусковой крючок», — заключил собеседник RT.

Ранее на Украине заявили, что Киев атакует Крымский мост при «первой возможности».