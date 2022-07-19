Песков: заявления Минобороны Украины о ЧФ и Крыме подтверждают оправданность спецоперации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о том, что Киев готовится потопить Черноморский флот с помощью западного оружия и занять Крым.
Песков: заявления Минобороны Украины о ЧФ и Крыме подтверждают оправданность спецоперации
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», — сказал он ТАСС.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинской армии нужна бронетехника для перехода к контрнаступлению.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отмечал, что отдельные украинские политики угрожают нападением на Крым, но в этом случае их ждёт «судный день».

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