Песков: заявления Минобороны Украины о ЧФ и Крыме подтверждают оправданность спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о том, что Киев готовится потопить Черноморский флот с помощью западного оружия и занять Крым.

«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», — сказал он ТАСС.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинской армии нужна бронетехника для перехода к контрнаступлению.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отмечал, что отдельные украинские политики угрожают нападением на Крым, но в этом случае их ждёт «судный день».