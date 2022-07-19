Песков: заявления Минобороны Украины о ЧФ и Крыме подтверждают оправданность спецоперации
- РИА Новости
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«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», — сказал он ТАСС.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинской армии нужна бронетехника для перехода к контрнаступлению.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отмечал, что отдельные украинские политики угрожают нападением на Крым, но в этом случае их ждёт «судный день».